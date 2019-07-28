حمزة نمرة: الفن المغربي عريق وسأخطط لتقديم أغنية من التراث الشمالي-فيديو

اعتبر النجم المصري حمزة نمرة، أن الفن المغربي فن راق وغني، موضحا رغبته في تقديم أغاني جديدة، يمكن أن تكون واحدة منها من التراث الشمالي المغربي.
وقال نمرة في الندوة الصحفية التي سبقت حفله في مهرجان تويزة بطنجة، إن الفن المغربي عريق وراق، متنميا أن يواصل إصداراته التي تنهل منه، وتقديم أغنية من التراث المغربي الشمالي.
وأضاف نمرة أنه يتشرف أن يغني في مدينة طنجة لأول مرة، علما أنه أصبح حاضرا بقوة في المهرجانات المغربية.
وحجت أعداد كبيرة من الجماهير في طنجة لحضور حفل حمزة نمرة أمس السبت، معتبرين أن الفن الذي يقدم يحمل رسالة هادفة.
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