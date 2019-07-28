بعد جحيم الانتظار السنة الماضية.. تقليص عملية عبور المسافرين في ميناء طنجة

علم “اليوم24” من مصادر مطلع، أن المسؤولين داخل ميناء طنجة المتوسط، خائفون من تكرار جحيم سيناريو انتظار المسافرين مثل السنة الماضية والذي دام أكثر من 18 ساعة، والذي تم تصنيفه ضمن الخانة السوداء في قائمة الترميز الخاصة بتوقعات عملية العبور 2018.

وإلى حدود اليوم، تمر عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج بشكل “على ما يرام”، حسب تصريحات مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، كمال لخماس، الذي أكد أن حركة سير المسافرين والعربات المسجلة إلى حدود أمس الأحد، تساير التوقعات التي أعلنت عنها سلطات الميناء منذ انطلاق عملية مرحبا”.

وأوضح المتحدث، أنه تم تسجيل مدة العبور في ميناء طنجة المتوسط في حوالي 30 دقيقة.

وتم السنة الماضية تصنيف أسبوع عيد الأضحى، ونهاية العطلة الصيفية، والدخول المدرسي، ضمن الخانة السوداء في قائمة الترميز الخاصة بتوقعات عملية العبور 2018، ذلد أن عدد العابرين، بين 27 غشت و2 شتنبر 2018، تضاعف بثلاث مرات مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

