بوفال يقود ساوثهامتون إلى هزم فينورد وديا

ساهم الدولي المغربي سفيان بوفال، اليوم الأحد، في فوز فريق ساوثهامتون الإنجليزي على نظيره فينورد روتردام الهولندي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بإحرازه ثالث الأهداف.
وافتتح أدامز النتيجة لساوثهامتون بعد 6 دقائق على بداية المباراة الودية، ليعدل أوركون كوكو الكفة لفينورد في الدقيقة 23، قبل أن يعيد مايا يوشيدا التقدم للفريق الإنجليزي في حدود الدقيقة 34، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه، وظهر بوفال في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليختتم أهداف فريقه، بتوقيعه الهدف الثالث.
يذكر أن بوفال عاد إلى ساوثهامتون هذا الموسم، بعد أن لعب بنظام الإعارة، لمدة موسم واحد، في صفوف نادي سيلتا فيغو الإسباني، الممارس في دوري الدرجة الأولى الإسباني “ليغا”.
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