أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، قبل قليل، أن الملك سيلقي خطاب عيد العرش غدا الاثنين. وأوضحت الوزارة، أن خطاب العرش سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة الذكرى 20 لتوليه العرش.. الملك يوجه خطابا غدا في الساعة التاسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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