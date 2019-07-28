قضية بوعشرين.. السهلي: إرجاء البت في طلب الاعتقال التعسفي رفض ضمني للقرار الأممي – فيديو

بعدما أرجأت هيأة الحكم، برئاسة القاضي لحسن الطلفي، البت في القرار الأممي، الذي يدعو إلى رفع الاعتقال التعسفي عن بوعشرين، أول أمس الجمعة، صرح سعد السهلي، عضو دفاع بوعشرين، أن قرار المحكمة بمثابة رفض ضمني للقرار الأممي.

وتابع سعد السهلي تصريحه، وقال: “عندما ستبت هيأة الحكم في الطلب الأممي، الذي يدعو إلى رفع الاعتقال التعسفي على بوعشرين، في مرحلة الجوهر، سيصبح البت بلغة القانون غير ذي موضوع”.

ولفت السهلي الانتباه إلى أن “بوعشرين، كان يعقد آمالا على القضاء، بالبت في القرار الأممي، أول أمس، لكن قرار المحكمة سيدفع هيأة دفاعه إلى تقديم حجج أخرى، تثبت أن اعتقاله جاء مخالفا للقانون”. وزاد: “لكن إذا لم تلتفت هيأة المحكمة لقرار لهيأة أممية قوية، وهي الأمم المتحدة، فكيف ستلفت لنا نحن دفاعه؟!”.

يذكر أن هيأة الحكم في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، أرجأت البت في جميع الدفوع، والطلبات الأولية، التي تقدم بها دفاعه، جملة، وتفصيلا، إلى حين دخولها إلى الجوهر، وتأجيل الجلسة المقبلة إلى 3 شتنبر المقبل.