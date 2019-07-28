كوريا الشمالية تفرج عن السفينة الروسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرجت سلطات كوريا الشمالية، اليوم الأحد، عن سفينة صيد روسية كانت قد احتجزتها يوم 17 تموز/ الجاري، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الروسية في بيونغ يانغ عبر موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلاله أن سفينة الصيد الروسية، غادرت ميناء فونسان، أمس السبت.
وأعلنت سلطات بيونغ يانغ، أن السفينة المذكورة انتهكت المياه الإقليمية لكوريا الشمالية مسافة 50 ميلا، وكان على متن السفينة 15 بحّارا روسيا وآخرين يحملان جنسية كوريا الجنوبية.
وكانت السفارة الروسية قد قالت في وقت سابق إنها "على اتصال دائم بالسلطات الكورية الشمالية، لتتخذ كل التدابير اللازمة لحل هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".
وأوضحت حينها أن دبلوماسيين روس من القنصلية الروسية في كوريا الشمالية، قد التقوا أفراد الطاقم "وهم في وضع صحي جيد".
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