موسكو : عملية تسليم (إس ـ 400) لتركيا في مواعيدها

موسكوـ وكالات: صرح رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني في روسيا، دميتري شوجاييف، بأن المرحلة الثانية من توريد “إس-400″ ستتم خلال الأشهر القادمة. ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن شوجاييف قوله أمس: “عمليات التسليم ستتم في مواعيدها المحددة، خلال الأشهر المقبلة”. وكانت الدفعة الأولى من نظام “إس-400″ وصلت إلى قاعدة “مرتد” العسكرية الجوية في أنقرة في وقت سابق الشهر الجاري، مما دفع الولايات المتحدة إلى إلغاء مشاركة تركيا في برنامج الطائرة الشبح المقاتلة “إف-35.”

على صعيد آخر، غاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على متن غواصة بحثية أثناء رحلته إلى جزيرة هوجلاند المطلة على بحر البلطيق. ورافق خبراء الرئيس الروسي خلال عملية الغوص إلى قاع البحر لمشاهدة الغواصة الغارقة التي تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الروسية.

وقام أحد الغطاسين بتثبيت لوحة تذكارية على حطام الغواصة لتخليد ذكرى أفراد الطاقم الأربعين الذين قتلوا في أكتوبر من عام 1942 بعد تعرضهم لهجوم. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن بوتين قوله، بعد جولة غوص استغرقت حوالي نصف ساعة: “أفعل ذلك لأن شعبنا يعمل في كل مكان – في الهواء وتحت سطح البحر وتحت الأرض”. وقال بوتين إنه تمكن من رؤية الغواصة الغارقة من جميع الجهات، وأنه أراد أن يفهم بشكل أفضل عمل أولئك الذين خاطروا بحياتهم كل يوم. يشار إلى أن هذه الرحلة ليست الأولى التي يقوم بها بوتين على متن غواصة. ففي عام 2015، انضم إلى طاقم غواصة للغوص بالقرب من شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.