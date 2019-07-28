اليمن : التحالف يقصف تجمعات لأنصار الله بحجة

صنعاء ـ د ب أ : قصفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لعناصر “أنصار الله” في محافظة حجة شمال غرب اليمن، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية، فيما تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من أسر 3 عناصر من أنصار الله كانوا على متن قارب. وقال الموقع الإلكتروني للجيش اليمني”سبتمبر نت”، إن مقاتلات التحالف العربي، شنت 3 غارات جوية على مواقع وتجمعات لأنصار الله في مديرية عبس شمال محافظة حجة. وأضاف الموقع أن” الغارات، أسفرت عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في منطقة البداح بمديرية عبس، بالإضافة إلى مقتل عدد من عناصر أنصار الله “. كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات أنصار الله ، في قرية “المغاربة” الواقعة غرب منطقة بني حسن في المديرية ذاتها، حسب المصدر. ولفت المصدر إلى أن “طيران التحالف دمر عيارات متوسطة تابعة لأنصار الله في قرية بني أحمد في المديرية نفسها، فيما استهدفت غارة أخرى عربة تابعة لأنصار الله كانت تُقل تعزيزات قتالية”.

من جانبه، ذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن قوات التشكيل البحري، نصبت كمينا محكما لقارب حربي تابع لأنصار الله ، على متنه ثلاثة مسلحين، بعد مراقبتهم واستدراجهم في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة. وأفاد البيان بأنه تم أسر الثلاثة مسلحين، وأصيب أحدهم بعد اشتباكات مع قوات التشكيل البحري، وتم نقله إلى مستشفى في السعودية لتلقي العلاج.