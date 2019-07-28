السودان يمدد وقف إطلاق النار مع الجنوب

اتفاق على العفو عن كافة المعتقلين السياسيين

جوبا ـ رويترز : اتفق مسؤولون من السودان وجنوب السودان مساء أمس الاول مع زعيم اتحاد فصائل مسلحة تنشط على طول الحدود المشتركة بين البلدين على تمديد وقف لإطلاق النار والسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى بعض المناطق المتضررة بالصراع في السودان. ويقول السودان إن دولة جنوب السودان المجاورة تؤوي مالك عقار وهو أحد المتمردين السودانيين. وتفصل حدود طويلة مضطربة بين البلدين ولكل من الدولتين تاريخ في دعم جماعات مسلحة على أراضي الأخرى منذ استقلال جنوب السودان الغني بالنفط عام 2011. ووقع السودان وعقار اتفاقا لوقف إطلاق النار في 17 أبريل يشمل منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أعقاب 30 عاما قضاها في السلطة. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاق في نهاية يوليو. وستستمر محادثات السلام حيث من المتوقع أن تصل فصائل متمردة من إقليم دارفور السوداني إلى جوبا أمس الأحد قادمة من أديس أبابا.

الى ذلك، اتفق المجلس العسكري السوداني، مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار، على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين. كما اتفق الجانبان على إسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلاً عن فتح المسارات والممرات، لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع. وأمن الجانبان في الاجتماع الذي ترأسه من جانب المجلس العسكري، نائبه محمد حمدان دقلو “حميداني”، ومن جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار إير، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، أمنا على تجديد اتفاقية وقف العدائيات. وينتظر أن تتواصل مباحثات وفد المجلس العسكري مع الحركة الشعبية جناح الحلو (عبدالعزيز الحلو).