أطراف الاتفاق النووي الإيراني تبحث (إنقاذه) في فيينا

فيينا ـ رويترز : اجتمعت أطراف موقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع إيران في فيينا أمس لإجراء محادثات طارئة ردا على تصاعد التوتر بين طهران والغرب.

وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران إنقاذ الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018 وإعادتها للعقوبات المفروضة على طهران وتشديدها بما كبل الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا من الضعف. ولم تسفر الجهود التي تقودها أوروبا لحماية التجارة مع إيران في مواجهة العقوبات الأميركية عن نتائج ملموسة حتى الآن.

من جهته، قال كبير المفاوضين النوويين في إيران عباس عراقجي بعد محادثات في فيينا إن اجتماعا طارئا مع أطراف موقعة على الاتفاق النووي كان “بناء”. وأضاف عراقجي لرويترز “كانت الأجواء بناءة. والمناقشات جيدة. لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات”.

ونفذت طهران هذا الشهر تهديدها بزيادة أنشطتها النووية بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق. وقال دبلوماسي إيراني لرويترز قبل بدء الاجتماع الاستثنائي “كل الخطوات التي اتخذناها حتى الآن يمكن التراجع عنها إذا أوفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها في الاتفاق”. وأضاف أن آلية التجارة التي وفرتها الدول الأوروبية، والمعروفة باسم إنستيكس “وإجراءات أخرى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع. على الأطراف الأخرى تسريع وتيرة جهودها وإلا ستتخذ إيران خطوة ثالثة”.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أبلغ نوابا أمس بأن إيران ستستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل.ونسبت الوكالة تقريرها إلى نائب في البرلمان حضر الاجتماع. ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.