مدمرة بريطانية ثانية في مياه الخليج .. وإيران تعتبر وجود قوات أجنبية سبب التوتر

لندن ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى مياه الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى. في حين اعتبرت طهران أن “وجود قوات أجنبية لا يدعم أمن المنطقة، بل يعد السبب الأساسي للتوتر فيها”.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن المدمرة “إتش إم إس دنكن”، ستنضم إلى الفرقاطة “إتش إم إس مونتروز”، “لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا” عبر مضيق هرمز. ويقول وزير الدفاع بن والاس: “حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضا”. وأضاف: “ستواصل البحرية الملكية توفير ضمانات للسفن البريطانية حتى يصبح ذلك حقيقة، بينما نواصل الضغط من أجل التوصل إلى قرار دبلوماسي يجعل ذلك ممكنا مرة أخرى دون مرافقة عسكرية”.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن “وجود قوات أجنبية لا يدعم أمن المنطقة، بل يعد السبب الأساسي للتوتر فيها” وأضاف :”الجمهورية الإسلامية تحاول دائما جعل بحر عمان والخليج العربي ومضيق هرمز طريقا آمنا للملاحة الدولية الحرة، ووجود قوات أجنبية لا يسهم في أمن المنطقة، وإنما سيكون السبب الرئيسي وراء التوتر فيها”. بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إعلان الأوروبيين عزمهم إرسال سفن حربية إلى الخليج “يشكل خطوة عدائية واستفزازية”. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ربيعي القول إن من شأن هذه الخطوة “تصعيد التوترات في المنطقة”.

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق يعد “انتهاكا للاتفاق النووي”. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عراقجي القول: “احتجاز ناقلة النفط يمثل برأينا انتهاكا للاتفاق النووي، لأن البلدان الأعضاء في الاتفاق لا ينبغي أن تضع أي عقبات أمام صادرات النفط الإيرانية”. وأضاف عراقجي، الذي يزور العاصمة النمساوية فيينا لحضور الاجتماع الاستثنائي للجنة المشتركة للاتفاق النووي: “على مدى الشهر الماضي، حدثت الكثير من التطورات على صعيد الاتفاق النووي، مما تطلب عقد اجتماع استثنائي للجنة المشتركة” للدول المتبقية في الاتفاق على مستوى كبار المسؤولين. وقال أيضا:”نعتقد أن بعض التطورات تشكل انتهاكا لالتزامات الدول المتبقية في الاتفاق النووي وفشلها، أو عدم وفائها بالتزاماتها”.