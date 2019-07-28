اعتقال مطلوب بتهمة 'الارهاب' في البتاويين

أفاد مصدر أمني، الاحد، بأن قوة أمنية اعتقلت مطلوبا وفق المادة "4 إرهاب" في البتاويين ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية واثناء تدقيق اسماء النزلاء في احدى فنادق منطقة البتاوين ببغداد، تم القبض على احد المطلوبين الى استخبارات ومكافحة نينوى وفق المادة ٤ ارهاب".
واضاف المصدر ان "قوة امنية نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه".
يذكر أن الأجهزة الأمنية في بغداد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء بينهم بتهمة "الإرهاب"، بحسب مصادر امنية.
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