المنافذ: ضبط شحنة ادوية مهربة خارج الحرم الكمركي في طريبيل

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد، عن ضبط شاحنة خارج الحرم الكمركي محملة بمناديل ورقية مخبأة خلفها أدوية طبية غير مصرح بها في منفذ طريبيل.
وقالت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفرزة من ضباط شعبة البحث والتحري وبأشراف مدير منفذ طريبيل لحدودي بين العراق والاردن من ضبط شحنة ادوية غير مصرح بها مخبأة خلف مناديل ورقية، خارج الحرم الجمرگي بعد أنجاز المعاملة الجمركية لها".
واضافت انه "تم اتخاذ إلاجراءات القانونية وفق محضر اصولي واحالتها الى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضها امام القضاء".
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