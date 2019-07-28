شرطة الطاقة تعلن صد تعرض لـ'داعش' على حقول علاس النفطي

اعلنت شرطة الطاقة، الاحد، عن صد تعرض لتنظيم "داعش" على حقول علاس النفطي في صلاح الدين.

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أبطالنا في حقول صلاح الدين (جبال علاس) والمقر الجوال يصدون تعرضا جبانا لعصابات داعش الارهابي على حقول علاس النفطي".

وأضافت "حاولت العصابات التقرب من الحقول لكن سواعد أبطالنا حالت دون ذلك وتم ردعهم بقوة".



وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، بصد هجوم مسلح على فوج شرطة حقول عجيل في صلاح الدين.