والد الطفلة رفيف: رفعت دعاوى بحق الطبيب الخفر وصحة الديوانية ومستشفى المحافظة

كشف والد الطفلة رفيف، الأحد، عن رفع دعاوى بحق الطبيب الخفر وصحة الديوانية ومستشفى المحافظة، بسبب تقصيرهم في إنقاذ أبنتهم من الوفاة.
وقال والد الطفلة في حديث لبرنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إن "الطفلة رفيف لم أنقلها إلى محافظة ثانية بسبب حاجتها إلى اوكسجين وسيارة إسعاف وعناية في الطريق".
وأضاف أن "سيارات الإسعاف كانت ممنوعة من الخروج إلا بموافقة الجهة المستقبلة للحالة"، مبيناً أن "طفلته بقيت حوالي أكثر من 3 ساعات في المستشفى قبل وفاتها".
وأوضح، "رفعت دعوى قضائية بحق الطبيب الخفر، ورفعت دعاوى في منظمة حقوق الإنسان بحق دائرة صحة محافظة الديوانية وعلى المستشفى التي حدثت فيها الوفاة".
وأضاف أن "سيارات الإسعاف كانت ممنوعة من الخروج إلا بموافقة الجهة المستقبلة للحالة"، مبيناً أن "طفلته بقيت حوالي أكثر من 3 ساعات في المستشفى قبل وفاتها".
وأوضح، "رفعت دعوى قضائية بحق الطبيب الخفر، ورفعت دعاوى في منظمة حقوق الإنسان بحق دائرة صحة محافظة الديوانية وعلى المستشفى التي حدثت فيها الوفاة".
وأعلنت وزارة الصحة، أول أمس الجمعة، نتائج التحقيق بشأن حادثة وفاة الطفلة رفيف حيدر، في طوارئ مستشفى محافظة الديوانية العام، نتيجة ابتلاعها "لب جوز" يوم الاربعاء (24 تموز الجاري)، فيما أكدت أن "مجريات التحقيق أثبتت لدى اللجنة مقصريّة بعض الكوادر الطبية وإدارة المستشفى تجاه التعامل مع الحالة.
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