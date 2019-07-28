والد الطفلة رفيف: رفعت دعاوى بحق الطبيب الخفر وصحة الديوانية ومستشفى المحافظة

وقال والد الطفلة في حديث لبرنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إن "الطفلة رفيف لم أنقلها إلى محافظة ثانية بسبب حاجتها إلى اوكسجين وسيارة إسعاف وعناية في الطريق".

وأضاف أن "سيارات الإسعاف كانت ممنوعة من الخروج إلا بموافقة الجهة المستقبلة للحالة"، مبيناً أن "طفلته بقيت حوالي أكثر من 3 ساعات في المستشفى قبل وفاتها".



وأوضح، "رفعت دعوى قضائية بحق الطبيب الخفر، ورفعت دعاوى في منظمة حقوق الإنسان بحق دائرة صحة محافظة الديوانية وعلى المستشفى التي حدثت فيها الوفاة".