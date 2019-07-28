تدمير مخبأ للأسلحة والاعتدة لـ'داعش' بقصف جوي غربي الانبار

اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الاحد، تدمير مخبأ للأسلحة والاعتدة لتنظيم "داعش" بقصف جوي غربي الانبار.
واضاف الدليمي، ان "القوات الامنية شرعت بعملية دهم وتفتيش شملت مناطق مختلفة من صحراء قضاء الرطبة بحثا عن خلايا لإرهابي داعش في المناطق المستهدفة"، مبينا ان "عملية استهداف المخبأ استندت الى معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من تدمير المخبأ".
وتابع الدليمي، ان "طيران الجيش تمكن ايضا من تدمير عدد من المضافات والانفاق السرية ضمن حملة تطهير المناطق الصحراوية للقضاء".
يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة امنية استباقية صباح اليوم الاحد استهدفت مناطق صحراء قضاء الرطبة لتعقب خلايا "داعش".
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