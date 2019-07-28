تدمير مخبأ للأسلحة والاعتدة لـ'داعش' بقصف جوي غربي الانبار

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "طيران الجيش قصف مخبأ لأسلحة تابع لخلايا ارهابي داعش في منطقة وادي القذف جنوب قضاء الرطبة غربي الانبار، ما ادى الى تدميره بالكامل".

واضاف الدليمي، ان "القوات الامنية شرعت بعملية دهم وتفتيش شملت مناطق مختلفة من صحراء قضاء الرطبة بحثا عن خلايا لإرهابي داعش في المناطق المستهدفة"، مبينا ان "عملية استهداف المخبأ استندت الى معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من تدمير المخبأ".



وتابع الدليمي، ان "طيران الجيش تمكن ايضا من تدمير عدد من المضافات والانفاق السرية ضمن حملة تطهير المناطق الصحراوية للقضاء".

يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة امنية استباقية صباح اليوم الاحد استهدفت مناطق صحراء قضاء الرطبة لتعقب خلايا "داعش".

