بالصور.. المران قبل الاخير لاسود الرافدين استعداداً لغرب آسيا

رياضة 2019-07-28 | 20:34 2,403 مشاهدة اجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، وحدته التدريبية قبل الاخيرة على ملعب كربلاء الثانوي، استعداداً للمباراة الافتتاحية ببطولة "اسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا. وسيخوض منتخب اسود الرافدين اولى مبارياته في البطولة امام نظيره اللبناني يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كربلاء الدولي. ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات سوريا ولبنان وفلسطين واليمن، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية والاردن والكويت والبحرين.



ويشارك في البطولة 9 منتخبات، تم تقسيمها الى مجموعتين، الاولى في تقام مبارياتها في كربلاء والثانية تقام في اربيل. ويشارك في البطولة 9 منتخبات، تم تقسيمها الى مجموعتين، الاولى في تقام مبارياتها في كربلاء والثانية تقام في اربيل.

المحرر: محمد خليل

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