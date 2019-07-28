صحة الديوانية: طبيب واحد فقط متخصص بناظور القصبات الهوائية متواجد بالمحافظة

وقالت مدير عام الدائرة لمياء الحسناوي في حديث لبرنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إن "وزارة الصحة خصصت 20 مليار دينار في عام 2019 لكل محافظة لشراء الاجهزة الطبية وهناك استثناء من مجلس الوزراء لتسهيل إجراءات الشراء"|.وأضافت الحسناوي، أن "عملية شراء أي جهاز طبي تتأخر إلى أكثر من شهر لاستحصال الموافقة".

وأشارت إلى "وجود ستة مستشفيات في محافظة الديوانية ويوجد طبيب واحد فقط متخصص بناظور القصبات الهوائية"، مؤكدة أنه "لا يحق للطبيب رفض المجيئ إلى المستشفى عند الاتصال به وقت الحاجة إليه".

وتابعت مدير عام صحة الديوانية، أنه "جرى التفاهم مع شركة سيمنس لتجهيز مستشفيات الديوانية"، مؤكدة أن "وزارة الصحة لديها خطة اعادة توزيع الكوادر لسد نقص الكوادر الطبية في الدوائر".

