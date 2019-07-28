صد هجوم مسلح على فوج شرطة حقول عجيل في صلاح الدين

افاد مصدر امني، الاحد، بصد هجوم مسلح على فوج شرطة حقول عجيل في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم صد تعرض، مساء اليوم، على فوج شرطة حقول عجيل في صلاح الدين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لشرطة الطاقة دون اي اصابات فقط تضرر في عجلة الهمر".



