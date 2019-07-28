مليشيا الحوثي تختطف 5 نساء في البيضاء اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، 5 نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن وتم اقتيادهن إلى مكان مجهول.

وأفاد شهود عيان بأن عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية في إحدى النقاط التابعة لهم بمدينة رداع في البيضاء ، اختطفوا خمس نساء، حسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية.

وأضاف الشهود ” أن عناصر الانقلاب قاموا بإنزالهن من إحدى حافلات النقل الجماعي القادمة من صنعاء بالقوة، ومن ثم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة".

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وقالوا إن" العناصر الحوثية أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء".

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد اختطفت مئات النساء بعدد من المناطق اليمنية، منذ انقلابها على السلطة الشرعية نهاية العام 2014 ، وفقا لتقارير حقوقية.

كما تواصل مليشيا الحوثي اختطاف آلاف اليمنيين في عدد من المحافظات، تعرض العديد منهم لأشكال متعددة من القمع والتعذيب.