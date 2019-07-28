مقتل قيادي داعشي في غارة أمريكية بالصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الأحد، أنها شنت غارة جوية أمس السبت استهدفت إرهابيي داعش في منطقة جبل جوليس بالصومال، ما أسفر عن مقتل قيادي داعشي.

وقال الجنرال وليام ويست نائب مدير العمليات في سلاح الجو الأمريكي في بيان: "تظل مثل هذه الضربات الجوية أداة فعالة في حملة مكافحة الإرهاب ضد داعش وحركة الشباب الإرهابية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل عملياتها من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية في الصومال وتقليل قدراتها كلما أمكن ذلك."

Advertisements

ويكثف الجيش الأمريكي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، حيث قال إنه قتل أكثر من 800 إرهابي في غضون عامين.

وقالت "أفريكوم"، في أبريل/نيسان الماضي، إنها قتلت عبدالحكيم دوكوب الذي وصفته بأنه نائب زعيم داعش في الصومال.

وتعد جبال جوليس منطقة معروفة للنشاط الإرهابي، وتدعم الضربات الجوية الأمريكية الدقيقة حماية الشعب الصومالي من الإرهاب ودعم الأمن طويل الأجل في المنطقة.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم "القاعدة" وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.



ويعاني البلد الواقع في شرق أفريقيا من هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلا، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

