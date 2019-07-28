جواسيس أردوغان وإرهاب قطري بالصومال.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 28 يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسية: الإذاعة الفرنسية تفضح الإرهاب القطري في الصومال، والكشف عن وثائق تكشف شبكة جواسيس لأردوغان ضد المعارضة التركية في أمريكا، إلى جانب اتفاق المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق نار دائم، وطهران تقبل ظهور مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي على شاشة قناة إيرانية.
أما في أخبار الاقتصاد، خسارة بورصة قطر نحو 3.58 مليار ريال في بداية تعاملات الأسبوع، وكوريا الجنوبية واليابان تصعدان حربهما التجارية، وثروات مليونيرات الشرق الأوسط ترتفع إلى 2.6 تريليون دولار.
بالإضافة إلى العديد من عناوين الأخبار الفنية والاجتماعية.. للمزيد اضغط هنا.
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