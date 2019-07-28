ارتفاع قتلى هجوم بوكو حرام على جنازة بنيجيريا لـ65 قتيلا

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/7/28 10:47 م بتوقيت أبوظبي
عناصر مسلحة تابعة لحركة بوكو حرام الإرهابية - أرشيفية
ارتفعت حصيلة هجوم نفذه تنظيم بوكو حرام الإرهابي، أمس السبت، واستهدف جنازة في شمال شرق نيجيريا إلى 65 قتيلا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.
وتأتي هذه الحصيلة بعد العثور على عشرات القتلى إثر الهجوم الذي وقع أمس في قرية قريبة من مدينة مايدوجوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.
وقال مدير الحكومة المحلية في الولاية التي شهدت الهجوم الإرهابي محمد بولاما إنه "قتل 65 شخصا وأصيب 10 آخرون".
ومساء السبت، فتحت عناصر من الجماعة الإرهابية وصلوا على متن 3 دراجات نارية النار على مجموعة رجال عائدين من قرية، حيث شاركوا في جنازة بمنطقة نغانزاي، على بعد 90 كلم من العاصمة الإقليمية لمايدوجوري.
وحينها، أكد مسؤول محلي طلب عدم كشف هويته الحصيلة عبر الهاتف، قائلاً "تلقيت مكالمات مفادها أن بوكو حرام قتلت 23 شخصا بالقرب من (منطقة) بادو كولوو".
وتم العثور على الجثث، بعد أن تمكن ناجون من الوصول إلى قريتهم والإبلاغ عما حدث.
وينشط تنظيم بوكو حرام الإرهابي في المنطقة، حيث يهاجم القرى بانتظام، وينهب عناصره الطعام ويحرقون المنازل.
وأسفرت الهجمات الإرهابية المستمرة في نيجيريا، منذ عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد نحو مليونين.
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