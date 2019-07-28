الجيش اليمنى يحبط عملية تسلل للحوثيين شمال صعدة

جدة - عمرو شويل قتل وأصيب العشرات من جماعة “الحوثي” الإرهابية، بمواجهات فى محافظة صعدة.

أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، أن “عناصر من مليشيا الحوثى نفذت عملية تسلل باتجاه مواقع شرق مديرية باقم شمال صعدة”، مؤكدا إحباط تسلل الحوثيين، ومقتل وجرح العشرات من عناصرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة فى العتاد”.

وسيطرت قوات الحكومة الشرعية، أمس السبت، على تبة نايف الاستراتيجية وعدد من المواقع المحيطة بها فى مديرية باقم، عقب مواجهات عنيفة مع الحوثي.