الموت يُفجع الملك سلمان

كتب: ضياء السقا

أفجع الموت العاهل السعودي، الملك سلمان، بعد وفاة شقيقه الأكبر الأمير بندر بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، عن عمر ناهز 95 عامًا، الأحد.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غد الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن الأمير بندر بن عبدالعزيز، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، وهو الأخ غير الشقيق للملك سلمان.

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ولم يتقلد الأمير الراحل أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، وهو أكبر أبناء الملك عبدالعزيز الذين ظلوا على قيد الحياة، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.