آلان عون: نسعى لنقوم بمعالجات تتعلق بالمادة 80 بإطار المحافظة على الموازنة

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ينهي دراسة ​الموازنة​ وعلى أثرها يأخذ موقوفه"، مشيراً الى "أننا جميعا نقدر أن موضوع الموازنة موضوع كبير ونحن بحاجة له رغم أن هناك إشكالية كبيرة حول المادة 80، ونسعى لنقوم بمعالجات ضمن اطار المحافظة على الموازنة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عون أنه "لا يمكن شطب المادة 80، والمعالجات تكون عبر تقديم اقتراح قانون ومعالجة سياسية"، مشيراً الى أن "هناك خطوة سيقوم بها رئيس الجمهورية ليحصل هذا الحوار على المستوى الوطني حول هذه الاشكالية والخلل الحاصل على صعيد الادارة العامة بلبنان، لأن الموضوع يتخطى موضوع الناجحين بإمتحانات مجلس الخدمة".

ولفت الى أن "المشكلة تتخطى هؤلاء الناجحين بل هي مشكلة عامة، ويجب أن يتم مصارحة بين اللبنانيين، وهناك معالجة سياسية وطنية ومعالجة قانونية مرتبطين ببعضهم"، مشيراً الى أنه "رئيس الجمهورية لديه دوائر قانونية، ولكن هناك اشكالية موجودة وإلا كانت المراسيم تم توقيعها".

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وشدد على "اننا لن نحمل رئيس الجمهورية وزر رفض الموازنة ولن نحمل نفسنا وزر الطعن بهذه المادة، لذلك نفكر بمخرج قانوني آخر"، مؤكداً "اننا حريصون على اصدار الموازنة".

وأشار الى انه "حصل سوء تفاهم وفهم نواب التكتل ان هذا الموضوع انحذف، ولكن لم تحذف الفقرة بحكم انه تم التصويت عليها"، معتبراً ان "جلسة التصويت على الموازنة كانت الاكثر فوضوية منذ زمن".

وأوضح آلان عون أنه "صار التباس وسوء تفاهم اوصل للوضع الذي نحن فيه"، مؤكداً "أننا نحن حريصون على أن يكون هناك موازنة بأقرب وقت، ونعتبر أن هناك تقدما كبير بالموازنة يجب أن نمضي على أساسه بموازنة 2020".