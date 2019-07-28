عراجي: الفريق الآخر يعلم تماما أن الحريري ضمانة لمنع انهيار البلد

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ خلال إقامة مصلحة ​الشباب​ في منسقية "​تيار المستقبل​" في ​البقاع الأوسط​، لقاء في مقر المنسقية في ​تعنايل​ أن "الجهود الجبارة التي يقوم بها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في حكومته، وان قراراته تصب دائما في مصلحة البلد، وأن الفريق الآخر يعلم تماما أنه ضمانة لمنع انهيار البلد".

وحضر اللقاء عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي وأعضاء المكتب السياسي: ​وسام شبلي​، نوال مدللي ووسام ترشيشي، منسق عام ​البقاع الاوسط​ سعيد ياسين، منسق عام مصلحة الشباب ​محمد سعد​، وكوادر مصلحة الشباب واعضاء من مجلس المنسقية".