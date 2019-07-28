عراجي: الفريق الآخر يعلم تماما أن الحريري ضمانة لمنع انهيار البلد

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي خلال إقامة مصلحة الشباب في منسقية "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط، لقاء في مقر المنسقية في تعنايل أن "الجهود الجبارة التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري في حكومته، وان قراراته تصب دائما في مصلحة البلد، وأن الفريق الآخر يعلم تماما أنه ضمانة لمنع انهيار البلد".
وحضر اللقاء عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي وأعضاء المكتب السياسي: وسام شبلي، نوال مدللي ووسام ترشيشي، منسق عام البقاع الاوسط سعيد ياسين، منسق عام مصلحة الشباب محمد سعد، وكوادر مصلحة الشباب واعضاء من مجلس المنسقية".
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