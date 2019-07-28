حسن اللقيس: بعلبك لن تتأثر بسحابة سوداء

اكد وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​، عبر حسابه على مواقع التواصل ان "​بعلبك​... بوابة دمشق واهراء روما، ومعبر ​السيد المسيح​ عليه السلام، وطريق السبايا المقدسين إلى ذاكرة المؤمنين، لن تتأثر خيوط شمسها المحبوكة بالحب والكرم بسحابة سوداء".

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