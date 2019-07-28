لفتت مصادر متابعة لملف ​قبرشمون​ للـOTV بأن "المبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ تحمل في طياتها اجتماعًا خماسيًا يضم كل من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ والنائب ​طلال ارسلان​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​"، متسائلة: "أين يمكن ان يعقد اجتماع المصالحة إلا في بعبدا كما حصل سابقًا، هل نحن في عشيرة أم في دولة؟"

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـOTV: أين يمكن ان يعقد اجتماع المصالحة إلا في بعبدا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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