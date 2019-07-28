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تيمور جنبلاط جال على عدد من قرى الشوف الاعلى

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جال رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، على بلدات باتر، عماطور، عين قني وبطمة، ورافقه وكيل داخلية ​الشوف​ في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" عمر غنام، والمعتمد سلام عبد الصمد.

وقدم جنبلاط خلال جولته واجبات اجتماعية، واستمع إلى مطالب أبناء البلدات التي زارها، مطلعا منهم على أوضاع بلداتهم من النواحي الإنمائية والحياتية والاجتماعية العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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