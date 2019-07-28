تيمور جنبلاط جال على عدد من قرى الشوف الاعلى

جال رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، على بلدات باتر، عماطور، عين قني وبطمة، ورافقه وكيل داخلية ​الشوف​ في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" عمر غنام، والمعتمد سلام عبد الصمد.

وقدم جنبلاط خلال جولته واجبات اجتماعية، واستمع إلى مطالب أبناء البلدات التي زارها، مطلعا منهم على أوضاع بلداتهم من النواحي الإنمائية والحياتية والاجتماعية العامة.