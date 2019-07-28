توقيف أحد أفراد عصابة نفذت 60 عملية نشل خلال شهرين

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ 20/7/2019، ادعى لدى فصيلة ​الاشرفية​ مواطن ضد مجهول بجرم نشل مبلغ من ​المال​ امام احد ​المستشفيات​ في محلة الاشرفية، حيث جرى تحديد مواصفات ال​سيارة​ التي كان المشتبه به على متنها بعد مراجعة كاميرات المراقبة".

وفي بيان لها، أشارت المديرية الى أنه "بتاريخ 27/7/2019 وفي محلة ​الكولا​، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي من توقيفه بالرغم من محاولته الفرار، ويدعى س.ا (مواليد عام 1982، مكتوم القيد)، بالتحقيق معه من قبل فصيلة الاشرفية، اعترف انه اقدم بالاشتراك مع اشخاص آخرين -العمل جار لتوقيفهم - خلال فترة شهرين على ما يقارب 60 عملية نشل بطريقة احترافية طالت معظمها اشخاصا مسنين في مناطق: ​طرابلس​، جبيل، ​جونية​، ​الدورة​، ​بيروت​، ​الاوزاعي​، خلدة، ​الشويفات​، وذلك على متن سيارة نوع "ب ام" لون رصاصي".

لذلك، تعمم ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، بناء على اشارة ​القضاء​ المختص صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في شارع بيضون، أو الاتصال على الرقم: 328094/01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".