توقيف أحد أفراد عصابة نفذت 60 عملية نشل خلال شهرين

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ 20/7/2019، ادعى لدى فصيلة الاشرفية مواطن ضد مجهول بجرم نشل مبلغ من المال امام احد المستشفيات في محلة الاشرفية، حيث جرى تحديد مواصفات السيارة التي كان المشتبه به على متنها بعد مراجعة كاميرات المراقبة".
وفي بيان لها، أشارت المديرية الى أنه "بتاريخ 27/7/2019 وفي محلة الكولا، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيفه بالرغم من محاولته الفرار، ويدعى س.ا (مواليد عام 1982، مكتوم القيد)، بالتحقيق معه من قبل فصيلة الاشرفية، اعترف انه اقدم بالاشتراك مع اشخاص آخرين -العمل جار لتوقيفهم - خلال فترة شهرين على ما يقارب 60 عملية نشل بطريقة احترافية طالت معظمها اشخاصا مسنين في مناطق: طرابلس، جبيل، جونية، الدورة، بيروت، الاوزاعي، خلدة، الشويفات، وذلك على متن سيارة نوع "ب ام" لون رصاصي".
لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على اشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في شارع بيضون، أو الاتصال على الرقم: 328094/01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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