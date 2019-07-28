سرقة مئات الأمتار من الأسلاك الكهربائية من منطقة وادي العزية

أقدم مجهولون على سرقة أسلاكا كهربائية - توتر متوسط في منطقة وادي العزية- ​قضاء صور​، عبارة عن ثلاثة خطوط نحاس يبلغ طول كل منها 340 مترا، ما أدى إلى انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن قريتي مجدلزون والمنصوري، فعلمت الفرق الفنية التابعة لشركة "مراد" لتقديم الخدمات الكهربائية، وتحت إشراف ​مؤسسة كهرباء لبنان​، على تركيب أسلاك جديدة بدلا من المسروقة وإعادة التيار الكهربائي.

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