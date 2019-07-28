سرقة مئات الأمتار من الأسلاك الكهربائية من منطقة وادي العزية

أقدم مجهولون على سرقة أسلاكا كهربائية - توتر متوسط في منطقة وادي العزية- قضاء صور، عبارة عن ثلاثة خطوط نحاس يبلغ طول كل منها 340 مترا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قريتي مجدلزون والمنصوري، فعلمت الفرق الفنية التابعة لشركة "مراد" لتقديم الخدمات الكهربائية، وتحت إشراف مؤسسة كهرباء لبنان، على تركيب أسلاك جديدة بدلا من المسروقة وإعادة التيار الكهربائي.
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