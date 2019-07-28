رضائي: لن نسمح لأميركا وبريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ​إيران​ ​محسن رضائي​، خلال استقباله رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، سونغ تاو، أن "​طهران​ لن تسمح ل​أميركا​ و​بريطانيا​ بالسيطرة على ​مضيق هرمز​".

وخلال اللقاء أعرب رضائي عن شكره للتعاون الذي يبذله الحزب الصيني الحاكم مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، واصفا مواقف الضيف الصيني بأنها صريحة وودية للغاية، ومعتبرا زيارته الى ​ايران​ بأنها هامة للغاية من حيث تاريخ العلاقات الايرانية والصينية وكذلك الاوضاع الاقليمية والدولية.