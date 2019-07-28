رضائي: لن نسمح لأميركا وبريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، خلال استقباله رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، سونغ تاو، أن "طهران لن تسمح لأميركا وبريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز".
وخلال اللقاء أعرب رضائي عن شكره للتعاون الذي يبذله الحزب الصيني الحاكم مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، واصفا مواقف الضيف الصيني بأنها صريحة وودية للغاية، ومعتبرا زيارته الى ايران بأنها هامة للغاية من حيث تاريخ العلاقات الايرانية والصينية وكذلك الاوضاع الاقليمية والدولية.
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