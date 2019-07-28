أفادت وكالة الأنباء الألمانية بـ"مقتل مواطن بحريني عقب ​اشتباكات​ بين ​الشرطة​ ومتظاهرين معارضين للحكومة في ​المنامة​".

وشهدت المنطقة اشتباكات أمس السبت بين الشرطة التي استخدمت ​الغاز​ المسيل للدموع، وأشخاص يحتجون على إعدام بحرينيين اثنين أدينا في قضية إرهاب.

ويزعم نشطاء حقوقيون أن وفاة الرجل جاءت نتيجة استخدام مكثف للغاز المسيل للدموع وتأخر الرعاية الطبية.

وكانت ​البحرين​ أعلنت أمس تنفيذ حكم ​الإعدام​ بحق ثلاثة أشخاص، بينهم بحرينيان أدينا، بقتل شرطي في يناير 2017، وثالث من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.

ودانت ​جمعية الوفاق​ الوطني الشيعية البحرينية المعارضة المنحلة إعدام المدانين بقتل الضابط، ووصفت الأمر بأنه "إرهاب" من جانب السلطات