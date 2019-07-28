السلطات المصرية تغلق معبر رفح في الاتجاهين ليوم واحد

قررت السلطات المصرية إغلاق ​معبر رفح البري​ مع ​قطاع غزة​ ليوم واحد فقط.

وأوضحت ​وزارة الداخلية​ في غزة، في بيان، أن "المعبر سيكون مغلقا يوم الاثنين، حسبما تم الإبلاغ به من قبل الجانب المصري، دون أن توضح سبب الإغلاق".

وأفادت الوزارة بتأجيل إعلان الحافلات التي كان من المقرر أن تسافر يوم 29 تموز، إلى يوم الثلثاء 30 من الشهر نفسه.