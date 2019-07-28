هزة ارتدادية تضرب أثينا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



اثينا: ضربت هزة أرضية العاصمة اليونانية أثينا الأحد فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال معهد الزلازل اليوناني إنّ قوة الهزة بلغت 4,2 درجات، وجرى تحديد مركزها على بعد 23 كيلومترا (14 ميلا) في شمال غرب أثينا.

ويُعتقد أنّ الهزة من ارتدادات الزلزال القوي الذي شهدته المدينة في 19 تموز/يوليو وأدى الى انقطاع خدمات الهواتف غير المحمولة والمحمولة.

وقال معهد الزلازل في حينه إنّ قوة الزلزال كانت 5,1 درجات ووقع على مسافة 23 كلم شمال غرب أثينا.

Advertisements

وقال مدير المعهد اكيس تسلنتيس لوكالة أثينا للأنباء الاحد "لا شيء يدعو إلى القلق. إنّها هزة ارتدادية عادية في أعقاب" ذلك الزلزال.

وكان الخبراء توقعوا وقوع هزة ارتدادية مشابهة.

وتقع اليونان في منطقة فوالق وتشهد هزات متكررة، ولكن نادراً ما تتسبب بأضرار.

وفي تموز/يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات جزيرة خوس في بحر ايجه ما أدى إلى مقتل شخصين وأضرار جسيمة.

وفي 1999 تسبب زلزال بقوة 5,9 درجات بمقتل 149 شخصا في أثينا ومناطق شمال غربها.