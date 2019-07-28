مجموعة شيعية نيجيرية تدين تصنيفها "إرهابية"

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ابوجا: دانت جماعة نيجيرية شيعية أمراً أصدرته محكمة يتيح للحكومة حظرها لاتهامها ب"الارهاب" بعد موجة من الاحتجاجات الدامية في العاصمة.

وقتل ستة محتجين على الأقل وصحافي متدرب وضابط رفيع في الشرطة الاثنين عندما اندلعت اعمال عنف خلال مسيرة نظمتها "حركة نيجيريا الإسلامية" للمطالبة بالإفراج عن الزعيم الشيعي ابراهيم زكزكي الموالي لإيران.

وذكرت صحيفة "بنش" السبت أن محكمة في أبوجا أصدرت أمرا يسمح للحكومة بتصنيف نشاطات الحركة أنها "ارهابية وغير شرعية".

ويتعين على السلطات نشر الأمر في الجريدة الرسمية وصحيفتين أخريين ليصبح سارياً.

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وأكدت مصادر في القضاء صدور الأمر، رغم أن الحكومة لم تصدر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص.

وفي مؤتمر صحافي في أبوجا الأحد، دان يحيى داهيرو المسؤول البارز في الحركة الشيعية المتشددة التي تنشط في شمال نيجيريا حيث غالبية السكان من الشيعة، أمر المحكمة ووصفه بأنه "تطور خطير".

وقال "لا يمكنكم أبدا أن توقفوا ايدولوجية، لا يمكنكم أن توقفوا فكرة، ولا يمكنكم أبدا أن توقفوا ديننا"، مؤكدا أن الاحتجاجات لن تتوقف حتى الإفراج عن زكزكي.

واعتقل زكزكي بعد اعمال عنف خلال مراسم دينية في كانون الأول/ديسمبر 2015. وتقول منظمات حقوقية إن نحو 350 شخصا معظمهم من المشاركين العزّل في المراسم قتلوا بنيران الجيش النيجيري.