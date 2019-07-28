شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يلتقى العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية لاستعراض خطة القطاع المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قيادات قطاع الهندسة الإذاعية والعاملين به، وعلى رأسهم المهندسة مرفت حسن رئيس القطاع لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالعمل، واستعراض خطة القطاع المستقبلية لتطوير وتحديث مراكز الإرسال والبث المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، والدفع بتحسين جميع الخدمات الهندسية والتقنية التى يقدمها القطاع لمختلف لقطاعات الوطنية للإعلام .

Advertisements

ووجه الحضور الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام على دعمه المتواصل للقطاع وتحفيزه لهم للقيام بإنجاز المهام على أكمل وجه، والذى أكد لهم استمرار هذا الدعم وتذليل كل العقبات فى سبيل تحقيق القطاع لكل أهدافه التى تخدم مصلحه العمل والعاملين بالقطاع.

كما أعرب حسين زين عن تقثه الكاملة فى جميع العاملين بالقطاع، موجها الشكر والتحية لهم على ما يبذلوه من جهد عظيم فى تقديم كافة الدعم التقنى والهندسى للقطاعات البرامجية، كما أثنى على الجهد الكبير الذى بُذل خلال الفترة الماضية من تحديث وتطوير لمراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضى الرقمى لنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية.