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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: بقاء أسرة حمد بن خليفة فى الحكم خطر على الإسلام والمسلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، أن بقاء أسرة حمد بن خليفة، فى قطر يشكل خطر على الإسلام والمسلمين.
وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن التاريخ أثبت أن أسرة حمد بن خليفة آل ثاني وبقائهم في حكم قطر أخطر على الإسلام والمسلمين وأمنهم واستقرارهم من العدو الصهيوني والصفوي.
وطالب جابر المرى، الشعب القطرى بالتحرك للإطاحة بتنظيم الحمدين قائلا: كل يوماً يمضي تنكشف مخططاتهم للعامة.
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