شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس : أحد أعضاء الكونجرس يجند زملائه للعمل لصالح قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إن عمليات الضغط التي تقوم بها بعض الجماعات نيابة عن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، تمثل شريحة صغيرة من صناعة النفوذ التي يمارسها النظام القطري في واشنطن، والتي ألقت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء عليها خلال العامين الماضيين، حيث يهدف تميم العار إلى توجيه بوصلة السياسة الأمريكية تجاه مصالحه الخاصة.

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وأكد الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن محاولات عدد من أعضاء الكونجرس السابقين، للانضمام إلى جماعات الضغط الأمريكية للعمل لصالح قطر، موضحة أنه فى صيف عام 2018، كان عضو الكونجرس الذي تحول إلى جزء من جماعات الضغط الأمريكية جيم موران، يحاول تجنيد زملائه السابقين للضغط على المملكة العربية السعودية، نيابة عن أحد عملائه وهي حكومة قطر.

ولفت التقرير إلى أنه خلال شهري يونيو ويوليو، توصل "موران"، وهو مستشار تشريعي كبير في شركة "مكديرموت ويل آند إيمري"، إلى ما لا يقل عن عشرة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من كلا الحزبين كجزء من هذا الجهد لصالح النظام القطري، وقدم لهم نصًا مقترحًا لرسالة، معربًا عن أمله في أن يرسلها المشرعون إلى السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، لحثه على تخفيف القيود المفروضة على السفر بين المملكة العربية السعودية وقطر، حيث إن النائب تشارلي كريست من ولاية فلوريدا، كان أحد أعضاء الكونجرس الذي تواصل معهم "موران".