شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: الجيش الليبى يتمكن من طرد إرهاب الإخوان والسلاح التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن الجيش الليبى يحقق انتصارات كبيرة على المليشيات الإرهابية فى ليبيا ويطرد الإخوان من العاصمة طرابلس.

وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الجيش الليبي الآن يتمكن من مهام في طرد إرهابي الإخوان ومعهم السلاح التركي وأموال قناه الجزيرة.

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وتابع أحمد الجار الله: ليبيا يجب أن تعود لأهلها لم يبقي من ليبيا مختطف إلا العاصمة طرابلس حكومه الوفاق حكومه دلالين لبيع ليبيا.