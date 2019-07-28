شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة للتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جمال عباس، إن ملف سرقة التيار الكهربائى يمثل خطورة حقيقية، لابد من وضع آليات، للتصدى لهذه الظاهرة المنتشرة خلال الفترة الأخيرة، والتى تنعكس على الخدمة المقدمة لباقى المواطنين فى بعض المناطق.

وطالب عضو مجلس النواب، بخطة واضحة للقضاء على الظاهرة، على أن يكون هناك عقوبات مغلظة على سارقى التيار، وزيادة وعى المواطنين حول هذه الظاهرة التى تؤثر على الخدمة بشكل عام، لافتا إلى أن السنوات السابقة شهدنا طفرة حقيقية فى مجال الكهرباء ولابد من زيادة وعى المواطنين لاستمرار الحصول على خدمة جيدة.

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وأكد عضو البرلمان، أن قطاع الكهرباء شهد العديد من النجاحات، وسرقة التيار تنعكس على كل المشروعات فى هذا الملف، وبالتالى لابد من خطة للوزارة لمنع هذه الممارسات، مع ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين حول خطورة هذا الأمر على الخزانة العامة للدولة وجودة الخدمة بشكل خاص.