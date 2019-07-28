رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب بعقوبات رادعة ضد مخالفات البناء الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى ، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية لوقف أي مخالفات بناء جديدة من المهد، وعدم السماح باستمرار المخالفة، خاصة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وإصدار لائحته التنفيذية.
وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، علي أهمية التعجيل بتعديل قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، وأن يعالج التعديل الجديد كل السلبيات في القانون القديم، وأن يغلظ عقوبات البناء المخالف، وأن يضبط إجراءات التراخيص، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وشدد "العادلي"، علي ضرورة أن يحقق تعديل قانون البناء الردع العام بمعاقبة أي شخص أو جهة يرتكب مخالفة بناء، خاصة بعد المدة المحددة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: "آن الأوان لوقف العشوائية والفوضي".
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