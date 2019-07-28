مسؤول إيراني: لن نسمح لأمريكا وبريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

أكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، اليوم الاحد، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة وبريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال استقباله محسن رضائي، اليوم الاحد بطهران، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، سونج تاو،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

كانت وزارة الدفاع البريطانية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الأحد وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران.

وذكرت الوزارة أن المدمرة "إتش إم إس دنكن"، ستنضم إلى الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز"، "لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا" عبر مضيق هرمز.

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ويقول وزير الدفاع بن والاس: "حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضا".

وجاءت الخطوة البريطانية عقب قيام ايران باحتجاز ناقلةنفط بريطانية في مضيق هرمز في وقت سابق الشهر الجاري ردا على قيام البحرية البريطانية باحتجاز ناقلة نفط ايرانية في اقليم جبل طارق الخاضع للتاج البريطاني.

كما دفعت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بعد تعرض ناقلات نفط لهجمات في المنطقة، واعلان ايران عن قيامها باسقاط طائرة امريكية مسيرة داخل مجالها الجوي.

من جانبها قالت واشنطن انها اسقطت طائرة ايرانية مسيرة اقتربت من احدى سفنها الحربية في الخليج،وهو مانفته طهران.