"القومي للترجمة" يصدر "الحجاب: نساء يكتبن حول تاريخه وتقاليده وأبعاده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة النسخة العربية من كتاب (الحجاب: نساء يكتبن حول تاريخه وأبعاده السياسية) من تحرير جينفر هيث ومن ترجمة وتقديم ربيع وهبة.

يضم الكتاب 21 فصلًا بقلم 21 كاتبة، وتحاول الكاتبات تناول الحجاب من كافة الأوجه السياسية،الدينية،التاريخية والاجتماعية.

وفي المقدمة التي أعدها المترجم يشرح ببساطه فحوى الكتاب: "على غير المتوقع، لا يذهب الكتاب في تعامله مع الحجاب الى التأييد أو المعاداة، إذ لا تقف الكاتبات موقف القابض على الحقيقة دون غيرهن على الكوكب، بل هو بالأحرى يضم أراء ذكية تجعلك مع أول أثر، تقرر الالتفات إلى ردود الآخر، ثم تقدره، وتحترم اختياراته، فلا تفرض عليه ولا تمنحه، ربما تكتفى في تعاملك معه بتقدير عميق لخبرته وأرائه دون أن يحدث عكس ذلك من حروب تستند إلى انك أنت الصواب ودونك الخطأ".

ترمي الكاتبات في مقالاتهن المهمة إلى التركيز على الحجاب من زاوية الحرية وهي الأهم في التعامل مع قضايا آخرى كثيرة، إذ أختزلت الحريات في مجتمعات كثيرة في التعامل والحجاب وهل هو فرض أم اختيار.. وهذا ما يسبب دائمًا بلبلة عميقة في المعسكرين.. المؤيد والمعادي.

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الأهم في هذا الكتاب ليس فقط الثراء الذى يشكله تنوع الخلفيات الثقافية والدينية والاجتماعية للكاتبات واسهاماتهن ،وإنما هو ما يرمى اليه من الوقوف على حقيقة دوامة الحجاب، خاصه في الفترة المعاصرة تلك التي تلهى الناس عن مشكلات أهم تعانيها النساء في مختلف مجتمعات العالم كله.

وفى النهاية؛ نستخلص، أن كل ما له علاقة بالمرأة في -المجتمع الشرقي تحديدًا- هو خاضع للابتزاز والمزايدة، وكيف أن المجتمع الشرقي تحديدًا وبعد كل ما وصلت إليه المرأة، من مكانة كبيرة على كافة المستويات والأصعدة، ما زال يختزل فكرته الأولى عن المرأة في زيها، وكيف يضع لهذا الزي دلالات واستنتاجات عميقة من الممكن أن تكون غير صحيحة على الاطلاق.

المترجم ربيع وهبة، عمل مترجمًا حرًا لفترة طويلة، ترجم خلالها عددا كبيرًا من الأبحاث والدراسات في مجال علم النفس والفلسفة والاجتماع والسياسة والفلسفة والعلوم.

ترجم عددًا كبيرًا من الكتب الهامة إلى العربية، منها، "كوكب العشوائيات"، "حل الدوبة الواحدة"، "السلطة والرخاء"، و"المرجع في علم النفس السياسى".

