توافق حول حذف فقرة الحصانة المطلقة بالوثيقة الدستورية السودانية

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن توافق بينها والمجلس العسكري الإنتقالي على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية، التي سيتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين، مبينة أن لقاء جوبا مع قيادات الحركة الشعبية شمال جاء بنتائج إيجابية في إحلال السلام بالبلاد.

وقال ساطع الحاج، العضو القيادي بقوى الحرية والتغيير وفد التفاوض في اللجان الفنية، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن المجلس العسكري والحرية والتغيير توافقًا على

أن تكون الحصانة إجرائية فقط وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي المنتظر تكوينه بعد الإتفاق على الإعلان الدستوري.

وأكد الحاج جاهزيتهم لبدء النقاش والتفاوض مع المجلس العسكري حول المسودة الدستورية، مشيرًا إلى جدية الطرفين لتجاوز كافة العقبات التي قد تعيق مسيرة إستكمال أهداف الثورة السودانية، موضحاً عدم تحديد موعد رسمي لبدء التفاوض حتى الآن، كاشفًا عن مشاورات لتحديد

موعد بدء التفاوض حول الإعلان الدستوري.

كانت مصادر في قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية قد قالت في وقت سابق من اليوم الأحد :"إن الوساطة الأفريقية قدمت دعوة إلى اللجان الفنية المشتركة من جانب القوى والمجلس العسكري لحضور جلسة مباحثات ستناقش الوثيقة الدستورية مساء اليوم" .

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ونقلت شبكة "الشروق" السودانية عن المصادر توقعها أن تنعقد المفاوضات المباشرة بعد غد الثلاثاء.

وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

كان الطرفان وقعا في السابع عشر من الشهر الجاري وثيقة الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين الجانبين خلال فترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام