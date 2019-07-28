الاتحاد الأوروبي: اجتماع فيينا أكد على ضرورة الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني

أعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثلي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الذين اجتمعوا في العاصمة النمساوية فيينا الأحد أكدوا على ضرورة الإبقاء على الاتفاق.

ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية الليلة دون المزيد من التفاصيل.



وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه من المتوقع أن يشارك مسؤولون كبار من وزارات الخارجية

من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران في المحادثات التي لن يحضرها الجانب الأمريكي، حيث انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني مايو 2018 أي قبل أكثر من عام.