كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 30 شخصا في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني لرويترز إن مسلحين يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون من جماعة بوكو حرام قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا في إطلاق نار خلال جنازة بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا يوم السبت.

وتعد ولاية بورنو معقل جماعة بوكو حرام وفرع تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا المنشق عنها.

وتشن بوكو حرام هجمات منذ نحو عشرة أعوام وقتلت الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في منطقة شمال شرق نيجيريا.