كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار بإقليم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية القوات الباكستانية بانتهاك وقف إطلاق النار اليوم،الأحد، على طول خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال مسئول العلاقات العامة في الجيش الهندي ديفندر أناند - حسبما ذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية - إن القوات الباكستانية استهدفت المواقع العسكرية الهندية في قطاعي شاهبور وسوجيان بقذائف الهاون ونيران الأسلحة الصغيرة، فيما ردت القوات الهندية بالشكل المناسب.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسماه ليصبح هناك شطران هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".