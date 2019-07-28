الإثنين: مصر تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية ستغلق معبر رفح البري، يوم غد، الإثنين، في كلا الاتجاهين، لمدة يوم واحد.

وقالت الوزارة، في بيان، "معبر رفح البري سيكون مغلقا الإثنين في الاتجاهين، وذلك حسبما تم إبلاغنا به من قبل الجانب المصري". وأضافت: "وعليه يؤجل إعلان الحافلات التي كانت مقررة للسفر غدًا، إلى الثلاثاء المقبل".

ولم يشر البيان لأي تفاصيل حول أسباب الإغلاق، فيما لم يصدر إعلان من الجانب المصري بهذا الخصوص حتى الساعة.

يذكر أن معبر "رفح" البري يربط قطاع غزة، بمصر، ويستخدمه الفلسطينيون للسفر للعالم الخارجي في ظل الحصار الإسرائيلي. وتفتح السلطات المصرية، المعبر، بشكل منتظم بكلا الاتجاهين، منذ أيار/مايو 2018.